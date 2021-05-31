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Заступницю Єрмака призначили членом наглядової ради "Нафтогазу"

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Понеділок 31 травня 2021 19:33
Заступницю Єрмака призначили членом наглядової ради "Нафтогазу" Фото: заступник керівника офісу президента Юлія Свириденко (facebook.com/yulia svyrydenko)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 31 травня, Кабінет Міністрів України призначив нового члена наглядової ради "Нафтогаз Україна". Ним стала заступниця керівника офісу президента Юлія Свириденко.

Про це повідомляє прес-служба " Нафтогазу".

Свириденко була обрана як представник держави в наглядовій раді компанії. Вона буде перебувати на даній посаді до прийняття Кабміном нових кадрових рішень, але не більше ніж один рік.

Зазначимо, що Свириденко обіймає посаду заступника керівника офісу президента. Раніше працювала в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на посадах заступника міністра та першого заступника міністра, виконувала обов'язки голови Чернігівської ОДА.

Нагадаємо, в НАК "Нафтогаз" відбулися кадрові зміни. Радниками глави НАК " Нафтогаз України" призначені Мирон Василик і Роман Супрун. У той же час Олена Осмоловська, Олена Зеркаль і Вадим Гламаздін покинули компанію.

Крім того, у травні НАК "Нафтогаз України" призначив директора з інтегрованих комунікацій, який буде також виконувати функцію спікера компанії. Ним став Максим Білявський.

Додамо, що 28 квітня Кабмін оголосив про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу". На його місце призначили Юрія Вітренка, який до цього був виконуючим обов'язки міністра енергетики.

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