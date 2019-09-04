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Заместители министра финансов сохранили свои должности

Новости » Политика    04.09.2019 - 15:23
Заместители министра финансов сохранили свои должности
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Кабмин переназначил заместителей министра

Кабинет министров на сегодняшнем заседании переназначил заместителей министра финансов Оксаны Маркаровой. Об этом сказал на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук отметил, что Кабмин доверяет команде Минфина и намерен "сотрудничать с ней дальше".

Брифінг за підсумками засідання Кабінету Міністрів YouTube: https://youtu.be/UyZ0sxZncRc

Опубліковано 5 канал Середа, 4 вересня 2019 р.

Напомним, Оксана Маркарова сохранила свою должность министра финансов в новом правительстве Украины, которое было утверждено Верховной радой 29 августа 2019 года.

Отметим, согласно Бюджетному кодексу, Кабинет министров должен подать проект государственного бюджета на следующий год до 15 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству Украины внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Об этом он заявил на совещании с участием представителей парламента и Кабмина.

Как сообщало РБК-Украина, 23 ноября 2018 года Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. До этого она исполняла обязанности министра.

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