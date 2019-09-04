Заступники міністра фінансів зберегли свої посади

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін перепризначив заступників міністра

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні перепризначив заступників міністра фінансів Оксани Маркарової. Про це сказав на брифінгу прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Гончарук зазначив, що Кабмін довіряє команді Мінфіну і "має намір співпрацювати з нею далі".

Брифінг за підсумками засідання Кабінету Міністрів YouTube: https://youtu.be/UyZ0sxZncRc Опубліковано 5 канал Середа, 4 вересня 2019 р.

Нагадаємо, Оксана Маркарова зберегла свою посаду міністра фінансів в новому уряді України, яке було затверджено Верховною радою 29 серпня 2019 року.

Зазначимо, згідно з Бюджетним кодексом, Кабінет міністрів має подати проект державного бюджету на наступний рік до 15 вересня. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду України внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Про це він заявив на нараді за участю представників парламенту і Кабміну.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 листопада 2018 року Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. До цього вона виконувала обов'язки міністра.