Заместитель Луценко подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь его Facebook.

Также Енин в комментарии "Интерфакс-Украина" отметил, что "сделал выбор в пользу своих принципов". Он добавил, что в политику не собирается.

Заявление на увольнение Енина (facebook.com/eugene.enin)

Енин был назначен заместителем генерального прокурора Украины в июне 2016 года.

Добавим, ранее лидер президентских гонок Владимир Зеленский анонсировал увольнение генпрокурора Юрия Луценко. В частности, он заявил о своем намерении после инаугурации изменить кадровую политики и назначать новых людей.

Напомним, РБК-Украина писало, что прокурор ГПУ Константин Кулик заявил, что в расследовании дела о продаже группы компаний "Украинский медиа холдинг" бизнесмена Сергея Курченко лично вмешивались президент Петр Порошенко, а также замглавы Администрации Алексей Филатов. Он добавил, что расследование основного дела Курченко вмешивались Филатов, а также экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

РБК-Украина ранее писало, что Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено расследование по подозрению Сергея Курченко в участии в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.