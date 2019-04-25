Заступник Луценка подав у відставку

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

Також Єнін в коментарі "Інтерфакс-Україна" зазначив, що "зробив вибір на користь своїх принципів". Він додав, що в політику не збирається.

Заява на звільнення Єніна (facebook.com/eugene.enin)

Єнін був призначений заступником генерального прокурора України в червні 2016 року.

Додамо, раніше лідер президентської гонки Володимир Зеленський анонсував звільнення генпрокурора Юрія Луценка. Зокрема, він заявив про свій намір після інавгурації змінити кадрову політики та призначати нових людей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що прокурор ГПУ Костянтин Кулик заявив, що в розслідуванні справи про продаж групи компаній "Український медіа холдинг" бізнесмена Сергія Курченка особисто втручалися президент Петро Порошенко, а також заступник голови Адміністрації Олексій Філатов. Він додав, що розслідування основної справи Курченко втручалися Філатов, а також екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарєва.

РБК-Україна раніше писало, що Департаментом міжнародно-правової співпраці ГПУ завершено розслідування за підозрою Сергія Курченко в участі у злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича та вчинення в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна.