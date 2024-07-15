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Замах на Трампа. Республіканці вимагають відповідей щодо безпеки від Секретної служби, - Politico

Понеділок 15 липня 2024 02:53
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Замах на Трампа. Республіканці вимагають відповідей щодо безпеки від Секретної служби, - Politico Фото: експрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Конгресмен від Республіканської партії США Марк Грін під час розмови в неділю вимагав від директора Секретної служби Кімберлі Чітл відповідей щодо спроби вбивства колишнього президента Дональда Трампа.

Про це заявив помічник республіканців у Комітеті з внутрішньої безпеки Палати представників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що ця телефонна розмова є останньою ознакою зростаючого обурення законодавців-республіканців щодо передбачуваних прогалин у безпеці, які призвели до нападу на Трампа в Бетел-парку цієї суботи, і багато хто вже вказує пальцем на Секретну службу.

Помічник, якому на його вимогу було надано анонімність, сказав, що Грін поставив Чітлу низку запитань "про те, що призвело до вчорашніх історичних невдач".

Помічник також зауважив, що директор Секретної служби зобов’язався надати комісії "комунікації та документи, які стосуються мітингу". Джерело додало, що республіканська більшість проведе брифінг із Чітлом лише для членів у понеділок.

Нагадаємо, 13 липня, у Трампа стріляли під час мітингу в штаті Пенсильванія. Він дістав легке вогнепальне поранення.

За даними ФБР, яке керує розслідуванням, на мітингу стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. Там кажуть, що нападник діяв один, доказів проблем з психічним здоров'ям не виявлено, мотиви поки не встановлені.

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