Замах на Трампа. Республіканці вимагають відповідей щодо безпеки від Секретної служби, - Politico

Конгресмен від Республіканської партії США Марк Грін під час розмови в неділю вимагав від директора Секретної служби Кімберлі Чітл відповідей щодо спроби вбивства колишнього президента Дональда Трампа.

Про це заявив помічник республіканців у Комітеті з внутрішньої безпеки Палати представників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання зазначає, що ця телефонна розмова є останньою ознакою зростаючого обурення законодавців-республіканців щодо передбачуваних прогалин у безпеці, які призвели до нападу на Трампа в Бетел-парку цієї суботи, і багато хто вже вказує пальцем на Секретну службу.

Помічник, якому на його вимогу було надано анонімність, сказав, що Грін поставив Чітлу низку запитань "про те, що призвело до вчорашніх історичних невдач".

Помічник також зауважив, що директор Секретної служби зобов’язався надати комісії "комунікації та документи, які стосуються мітингу". Джерело додало, що республіканська більшість проведе брифінг із Чітлом лише для членів у понеділок.