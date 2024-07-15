ФБР розповіло деталі замаху на Трампа, - NYT

У суботу, 13 липня, на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час мітингу в Пенсильванії. ФБР розповіло деякі деталі справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

У телефонній розмові представники ФБР заявили, що агенти розслідують стрілянину як вбивство і можливий внутрішній теракт.

Телефон, гвинтівку і можливий вибуховий пристрій стрільця відправлені в лабораторію бюро в Квантіко, штат Вірджинія. ФБР описало вибуховий пристрій як "елементарний".

У відомстві заявили, що не виявили доказів того, що у стрілка були проблеми з психічним здоров'ям. За словами Роберта Уеллса, помічника директора контртерористичного відділу, головним пріоритетом бюро є визначення мотиву стрільця.

ФБР підтвердило, що батько придбав гвинтівку, але не було ясно, чи він дав синові зброю, чи той взяв її без дозволу. Наразі сім'я співпрацює зі слідством. Правоохоронці повідомили, що що бюро не встановило ідеологію, яку сповідував стрілець Томас Метью Крукс.

Також високопосадовці ФБР спілкуючись з журналістами по телефону, заявили, що у них немає підстав вважати, що стрілець брав участь у більш масштабній змові за участю інших людей.

"На даний момент інформація, яку ми маємо, вказує на те, що стрілець діяв один, і що на даний момент немає жодних загроз громадській безпеці", - сказав Кевін Ройк, агент, який веде розслідування замаху на вбивство.