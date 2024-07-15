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Покушение на Трампа. Республиканцы требуют ответов по безопасности от Секретной службы, - Politico

Понедельник 15 июля 2024 02:53
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Покушение на Трампа. Республиканцы требуют ответов по безопасности от Секретной службы, - Politico Фото: экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Конгрессмен от Республиканской партии США Марк Грин во время разговора в воскресенье потребовал от директора Секретной службы Кимберли Читл ответов касательно попытки убийства бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом заявил помощник республиканцев в Комитете по внутренней безопасности Палаты представителей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что этот телефонный разговор является последним признаком растущего возмущения законодателей-республиканцев по поводу предполагаемых пробелов в безопасности, которые привели к нападению на Трампа в Бетел-парке в эту субботу, и многие уже указывают пальцем на Секретную службу.

Помощник, которому по его требованию была предоставлена анонимность, сказал, что Грин задал Читлу ряд вопросов "о том, что привело к вчерашним историческим неудачам".

Помощник также отметил, что директор Секретной службы обязался предоставить комиссии "коммуникации и документы, касающиеся митинга". Источник добавил, что республиканское большинство проведет брифинг с Читлом только для членов в понедельник.

Напомним, 13 июля в Трампа стреляли во время митинга в штате Пенсильвания. Он получил легкое огнестрельное ранение.

По данным ФБР, руководящего расследованием, на митинге стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Там говорят, что нападавший действовал один, доказательств проблем с психическим здоровьем не обнаружено, мотивы пока не установлены.

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