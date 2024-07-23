Замах на Трампа: директор Секретної служби визнала "провал", але йти не хоче

Директор Секретної служби Кімберлі Чітл заявила в понеділок під час слухань у Конгресі, що її агентство не виконало своєї місії щодо захисту кандидата в президенти Дональда Трампа. Проте у відставку йти відмовилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Чітл назвала замах на життя Трампа "найзначнішим оперативним провалом" Секретної служби за останні десятиліття, і пообіцяла "зрушити небо і землю", щоб зрозуміти, що пішло не так, і переконатися, що це більше не повториться.

Директор служби визнала, що їм повідомляли про підозрілу особу від двох до п'яти разів до стрілянини на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Вона також повідомила, що дах, з якого Томас Метью Крукс відкрив вогонь, був визначений як потенційно вразливий за кілька днів до мітингу. Чітл сказала, що вибачилася перед Трампом під час телефонної розмови після замаху.

Проте, коли представник Республіканської партії Ненсі Мейс запропонувала Чітл почати складати заяву про звільнення, вона відповіла: "Ні, дякую".

Чітл визнала, що Крукс був помічений місцевими правоохоронними органами перед стрільбою з далекоміром, невеликим пристроєм, схожим на бінокль, який мисливці використовують для вимірювання відстані до цілі, але, за її словами, чоловік не вважався "загрозою".

Директор Секретної служби сказала, що агентство сподівається завершити внутрішнє розслідування за 60 днів.