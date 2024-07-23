Покушение на Трампа: директор Секретной службы признала "провал", но уходить не хочет
Директор Секретной службы Кимберли Читл заявила в понедельник во время слушаний в Конгрессе, что ее агентство не выполнило свою миссию по защите кандидата в президенты Дональда Трампа. Однако в отставку уходить отказалась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Читл назвала покушение на жизнь Трампа "самым значительным оперативным провалом" Секретной службы за последние десятилетия и пообещала "сдвинуть небо и землю", чтобы понять, что пошло не так, и убедиться, что это больше не повторится.
Директор службы признала, что им сообщали о подозрительном лице от двух до пяти раз до стрельбы на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Она также сообщила, что крыша, из которой Томас Мэтью Крукс открыл огонь, была определена как потенциально уязвимая за несколько дней до митинга. Читл сказала, что извинилась перед Трампом во время телефонного разговора после покушения.
Однако, когда представитель Республиканской партии Нэнси Мэйс предложила Читл начать составлять заявление об увольнении, она ответила: "Нет, спасибо".
Читл признала, что Крукс был замечен местными правоохранительными органами перед стрельбой с дальномером, небольшим устройством, похожим на бинокль, который охотники используют для измерения расстояния до цели, но, по ее словам, мужчина не считался "угрозой".
Директор Секретной службы сказала, что агентство надеется завершить внутреннее расследование через 60 дней.
Покушение на Трампа
Трампа пытались убить 14 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Он получил легкое ранение. В то же время погиб посетитель мероприятия.
Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Его мотивы пока не установлены.
Детальнее о громком покушении на Трампа - в материале РБК-Украина.
Реакция Секретной службы на обвинения
После попытки убийства, когда начали распространяться сообщения о том, что агентство отклонило запросы кампании Трампа, представитель Секретной службы Энтони Гульелми опроверг это.
Существует "ложное утверждение о том, что член команды бывшего президента попросил дополнительные ресурсы безопасности, и они были отклонены. Это абсолютная неправда. На самом деле мы добавили ресурсы по защите, технологии и возможности в рамках увеличения темпа путешествий кампании", - сказал представитель Секретной службы.
Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас назвал произошедшее "провалом". Несколько законодателей призвали руководителя Секретной службы Кимберли Читл уйти в отставку. Там заявили, что Читл не намерен уходить.
В понедельник двухпартийная рабочая группа Конгресса начала расследование действий Секретной службы.
22 июля Секретная служба признала, что за последние два года отклонила некоторые запросы охраны Трампа относительно его безопасности. Однако эти запросы не касались непосредственно митинга в Пенсильвании, где на Трампа было совершено покушение.
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