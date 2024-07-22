Секретна служба визнала, що відхилила деякі запити команди Трампа щодо безпеки

Секретна служба визнала, що протягом останніх двох років відхилила деякі запити охорони експрезидента США Дональда Трампа щодо його безпеки. Проте ці запити не стосувалися безпосередньо мітингу у Пенсильванії, де на Трампа було скоєно замах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Речник Секретної служби Ентоні Гульєлмі визнав, що служба відхилила деякі запити на додаткові засоби федеральної безпеки для Трампа.

Двоє джерел видання, які говорили на умовах анонімності, підтвердили, що кампанія Трампа шукала додаткові ресурси протягом більшої частини часу, поки той був поза посадою.

Гульєлмі зазначив, що відмовлені запити на додаткові ресурси не стосувалися спеціально мітингу в Батлері.

Речник Секретної служби заявив, що у випадках, коли служба не могла надати додаткові ресурси, вона доповнювала безпеку Трампа за рахунок державних та місцевих правоохоронних органів або змінювала свої плани безпеки.

Гульєлмі сказав, що федеральне агентство обмежене в кількості ресурсів, які воно може направити на заходи.

Про що були запити команди Трампа

Постійним джерелом стресу, за словами представника команди, який говорив на умовах анонімності, була відсутність достатньої кількості металошукачів для перевірки відвідувачів масових заходів.

Крім того, під час мітингу Трампа на відкритому повітрі раніше того місяця в місті Вайлдвуд на узбережжі Джерсі було відхилено запит команди на спеціально навчених собак для обшуку території, сказав співрозмовник видання.

Реакція Секретної служби на звинувачення

Після спроби вбивства, коли почали поширюватися повідомлення про те, що агентство відхилило запити кампанії Трампа, Гульєлмі спростував це.

Існує "неправдиве твердження про те, що член команди колишнього президента попросив додаткові ресурси безпеки, і вони були відхилені. Це абсолютна неправда. Насправді ми додали ресурси із захисту, технології та можливості в рамках збільшення темпу подорожей кампанії", — сказав речник Секретної служби.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас назвав те, що сталося, «провалом». Кілька законодавців закликали керівницю Секретної служби Кімберлі Чітл піти у відставку. Там заявили, що Чітл не має наміру залишати посаду.

У понеділок двопартійна робоча група Конгресу розпочинає розслідування щодо дій Секретної служби.