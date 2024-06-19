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Замах на Садикова. Токаєв заявив, що Казахстан готовий приєднатись до розслідування

Фото: Токаєв Касим-Жомарт Кемельович, парезидент Казахстану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Казахстан готовий приєднатись до розслідування щодо спроби замаху на казахського журналіста Айдоса Садикова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Казахстану Токаєва Касима-Жомарта Кемельовича, якого цитує місцеве видання TengriNews.

Що передувало 

Учора, 18 червня, у Києві сталася спроба замаху на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. Під час замаху невідомий зробив кілька пострілів у бік потерпілого, який на той момент перебував у машині разом із дружиною. 

Пізніше Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування

Дружина журналіста Наталія Садикова розповіла, що наразі її чоловік перебуває у важкому стані.  Лікарі поки що ніяких прогнозів не ставлять, втім роблять усе можливе, що від них залежить. 

Зокрема вона розповіла, що Садиков був кісткою у горлі для Токаєва

"Він (Токаєв, - ред.) головний замовник цього вбивства і в мене немає ніяких сумнівів у цьому”, - заявила вона. 

Казахстан готовий приєднатись до розслідування 

Як відзначив Токаєв, він доручив дипломатичним відомствам, а також правоохоронним органам направити Україні запит щодо замаху. 

"У разі необхідності казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування для надання сприяння у виявленні істини", - додав він. 

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Казахстан