Покушение на Садыкова. Токаев заявил, что Казахстан готов присоединиться к расследованию

Что предшествовало

Вчера, 18 июня, в Киеве произошла попытка покушения на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Во время покушения неизвестный совершил несколько выстрелов в сторону пострадавшего, который в тот момент находился в машине вместе с женой.

Позже Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование.

Жена журналиста Наталья Садыкова рассказала, что сейчас ее муж находится в тяжелом состоянии. Врачи пока никаких прогнозов не ставят, впрочем, делают все возможное, что от них зависит.

В частности, она рассказала, что Садыков был костью в горле для Токаева.

"Он (Токаев,- ред.) главный заказчик этого убийства и у меня нет никаких сомнений в этом”, - заявила она.

Казахстан готов присоединиться к расследованию

Как отметил Токаев, он поручил дипломатическим ведомствам, а также правоохранительным органам направить Украине запрос относительно покушения.

"В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", - добавил он.