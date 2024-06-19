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Покушение на Садыкова. Токаев заявил, что Казахстан готов присоединиться к расследованию

Фото: Токаев Касим-Жомарт Кемелевич, парезидент Казахстана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Казахстан готов присоединиться к расследованию относительно попытки покушения на казахского журналиста Айдоса Садыкова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Казахстана Токаева Касима-Жомарта Кемелевича, которого цитирует местное издание TengriNews.

Что предшествовало

Вчера, 18 июня, в Киеве произошла попытка покушения на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Во время покушения неизвестный совершил несколько выстрелов в сторону пострадавшего, который в тот момент находился в машине вместе с женой. 

Позже Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование.

Жена журналиста Наталья Садыкова рассказала, что сейчас ее муж находится в тяжелом состоянии.  Врачи пока никаких прогнозов не ставят, впрочем, делают все возможное, что от них зависит. 

В частности, она рассказала, что Садыков был костью в горле для Токаева.

"Он (Токаев,- ред.) главный заказчик этого убийства и у меня нет никаких сомнений в этом”, - заявила она.

Казахстан готов присоединиться к расследованию

Как отметил Токаев, он поручил дипломатическим ведомствам, а также правоохранительным органам направить Украине запрос относительно покушения. 

"В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", - добавил он. 

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