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Замах на казахського журналіста у Києві. Розпочато досудове розслідування

Вівторок 18 червня 2024 15:54
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Замах на казахського журналіста у Києві. Розпочато досудове розслідування Фото: розпочато досудове розслідування щодо замаху на казахського журналіста у Києві (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Сергій Пишкін

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство 56-річного казахського журналіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.

Спроба замаху сталась у Шевченківському районі Києва неподалік будинку, де мешкає журналіст.

Згідно з попередньою інформацією, під час спроби замаху невідомий з пістолетом підбіг до машини, де на той момент перебував журналіст, а також його дружина та здійснив кілька пострілів. Після цього злочинець втік.

Додамо, що потерпілим є казахський журналіст опозиціонер Айдос Садиков. Разом з дружиною він проживає в Україні з 2014 року.

Наразі журналіст перебуває у важкому стані у лікарні.

"Правоохоронцями вживаються заходи для встановлення особи нападника", - додає прокуратура.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Запоріжжі відбувся замах на місцевого посадовця Максима Денщіка. Постраждалий помер у лікарні.

Також у Полтавській області було затримано банду, яка готувала вбивство поліцейського та місцевого депутата.

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