Замах на казахського журналіста у Києві. Розпочато досудове розслідування
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство 56-річного казахського журналіста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.
Спроба замаху сталась у Шевченківському районі Києва неподалік будинку, де мешкає журналіст.
Згідно з попередньою інформацією, під час спроби замаху невідомий з пістолетом підбіг до машини, де на той момент перебував журналіст, а також його дружина та здійснив кілька пострілів. Після цього злочинець втік.
Додамо, що потерпілим є казахський журналіст опозиціонер Айдос Садиков. Разом з дружиною він проживає в Україні з 2014 року.
Наразі журналіст перебуває у важкому стані у лікарні.
"Правоохоронцями вживаються заходи для встановлення особи нападника", - додає прокуратура.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Запоріжжі відбувся замах на місцевого посадовця Максима Денщіка. Постраждалий помер у лікарні.
Також у Полтавській області було затримано банду, яка готувала вбивство поліцейського та місцевого депутата.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.