Дружина Садикова розкрила подробиці замаху на її чоловіка та сказала, в якому він стані

Казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков, у якого 18 червня стріляли у Києві, знаходиться в лікарні у важкому стані. Його вчора прооперували, втім лікарі ніяких прогнозів поки не дають.

Про деталі замаху на Садикова та в якому він стані - розповіла в коментарі РБК-Україна його дружина Наталія Садикова.

За її словами, Айдос Садиков пережив досить складну ніч, він має поранення в голову.

"Айдос все ще живий. Він пережив цю ніч, хоча лікарі вчора мені казали, що на це дуже маленька надія. Він у дуже важкому стані, він поранений у голову і це важке поранення. Ніяких прогнозів зараз лікарі не роблять, але вони намагаються зробити все, що від них залежить", - розповіла журналістка Наталія Садикова.

Вона заявила, що це був наглий та цинічний замах в центрі Києва, де завжди людно.

"Це дуже цинічний замах на вбивство. Ми заїжджали у двір, Айдос був за кермом, я сиділа поруч на сидінні. І в цей час цей чоловік вийшов з-за дерева я так розумію, ми його не бачили коли заїжджали, і він зробив цей постріл. Це була дуже професійна людина. Я була поруч з Айдосом і все це сталось на моїх очах, він одразу почав стікати кров’ю", - згадує дружина Садикова.

Вона також додає, що, на її думку, вона не була ціллю, а лише її чоловік. Оскільки нападник, який "діяв професійно", зробив лише один постріл. У замаху на вбивство вона звинуватила президента Казахстану.

"Це тільки для нього потрібно, щоб закрити Айдосу рота. Айдос понад 20 років займається опозиційною діяльністю. Канал "БАСЕ" - це тільки один із кроків цієї діяльності. І він справді забрав дуже велику аудиторію, це 1,5 млн десь у всіх соцмережах. Це дуже велика аудиторія для Казахстану...Він допомагав організовувати протести в Казахстані... І тому він був як кисть у горлі для Касима-Жомарта Токаєва (президента Казахстану - ред.). Він головний замовник цього вбивства і в мене немає ніяких сумнівів у цьому”, - стверджує Наталя Садикова.

Що відомо про замах на Садикова

Нагадаємо, у вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі столиці сталася стрілянина. Невідомий вистрілив у чоловіка, який разом з дружиною перебував у автівці. Про надзвичайну подію першими повідомили у Нацполіції. Згодом РБК-Україна з'ясувало, що було скоєно на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який мешкає у Києві.

За попередньою інформацією слідства, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував постраждалий та його дружина і здійснив постріл у чоловіка, після чого втік. Замах стався неподалік будинку, де мешкає подружжя (Айдос Садиков і його дружина живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців).

Зазначимо, що сам Садиков відомий критикою влади Казахстану та олігархів. Разом із дружиною він веде YouTube-канал під назвою "БАСЕ", де останній ролик має назву "Президент Казахстану став маріонеткою російських агентів впливу".

Також він відомий підтримкою протестів у Казахстані. У жовтні 2023 року на Батьківщині його оголосили в розшук за так зване "розпалювання ворожнечі".