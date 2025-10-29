ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Покушение на Абэ. Стрелок признал себя виновным в убийстве экс-премьера Японии

Среда 29 октября 2025 01:58
Фото: бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ (kremlin.ru)
Автор: Эдуард Ткач

В Японии судили мужчину, который обвиняется в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году. Он признал себя виновным сразу на первом судебном после покушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Во вторник, 27 октября 2025 года, 45-летний Тэцуя Ямагами признался в окружном суде Нары, что убийство совершил он.

"Это правда. Нет никаких сомнений, что это сделал я", - сказал он.

В центре внимания этого громкого судебного процесса стоит вопрос о том, смягчит ли суд наказание, учитывая позицию защиты. Там утверждают, что характер и поведение мужчины сформировались воспитанием, "отмеченным религиозным насилием".

По словам адвоката, мать Ямагами, последовательница Церкви объединения (которая имеет "сомнительные связи" с политиками), пожертвовала этой организации 100 млн иен (660 тысяч долларов США). Она входит в число 12 свидетелей, которые должны дать показания до вынесения решения суда 21 января.

После защита сообщила, что у Ямагами возникло "сильное чувство мести религиозной группе, поскольку от этого зависла его жизнь и жизнь его семьи".

Там отметили, что пожертвования привели его мать к банкротству, создав эмоциональное напряжение для Ямагами, который чувствовал себя беспомощным в этой ситуации и выработал пессимистический взгляд на общество.

Прокуратура тем временем заявила, что Ямагами затаил злобу на Церковь объединения после того, как его мать вступила в нее. Поэтому мужчина решил совершить убийство, чтобы привлечь внимание к деятельности организации.

Прокуроры отметили, что последствия преступления были "беспрецедентными" для послевоенной Японии, и добавили, что тяжелое детство подсудимого не может быть оправданием для серьезного смягчения наказания.

Источники расследования сообщали, что Абэ был выбран целью, потому что его дед, бывший премьер-министр Нобусукэ Киси, помог распространить Церковь объединения в Японии после ее основания в Южной Корее в 1954 году.

На протяжении всего судебного разбирательства адвокат защиты утверждал, что следует принять во внимание воспитание Ямагами. Выяснилось, что он потерял отца в 1984 году, за несколько лет до того, как его мать присоединилась к религиозной группе в 1991 году.

Кроме того, его старший брат, возмущенный большими пожертвованиями матери, покончил с собой в 2015 году, а Ямагами предпринял попытку самоубийства в 2005 году.

"Ямагами также предъявили обвинения в причинении ущерба зданию в результате испытательных стрельб и нарушении законов, регулирующих огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и производство оружия", - добавило издание.

Возвращаясь к экс-премьеру, Kyodo News добавило, что Церковь объединения оказалась под пристальным вниманием "из-за своих связей с членами правящей Либерально-демократической партией во главе с Абэ, который был премьер-министром с 2006 по 2007 год, а затем с 2012 по 2020 год".

Покушение на Абэ

Напомним, покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ произошло 8 июля 2022 года в городе Нара.

Во время того, как политик произносил речь, ему в список выстрелил мужчина. После Абэ сразу же потерял создание и был госпитализирован. Сообщалось, что его ранили в районе легких и шеи.

Стрелок сразу же был задержан полицией. Известно, что ранее он служил в Морских силах самообороны.

