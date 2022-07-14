Залужный рассказал главному генералу США об успехах ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли рассказал об успехах украинских военных на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.
По его словам, Россия продолжает штурмовать позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях. В частности, активные бои идут в направлениях Изюма, Славянска, Святогорска, Соледара и Северска.
"Нам удается отбивать массированные атаки противника. На Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать наши территории", - отметил Залужный.
Стороны также обсудили дальнейшие поставки вооружения. Главнокомандующий ВСУ отчитался об эффективности использования РСЗО HIMARS и заверил, что полученное оружие не окажется в руках террористов.
Напомним, в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS.
Сейчас Украина ведет переговоры с США о поставках дальнобойных ракет для данных РСЗО.
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