Залужный рассказал главному генералу США об успехах ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли рассказал об успехах украинских военных на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram .

По его словам, Россия продолжает штурмовать позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях. В частности, активные бои идут в направлениях Изюма, Славянска, Святогорска, Соледара и Северска.

"Нам удается отбивать массированные атаки противника. На Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать наши территории", - отметил Залужный.

Стороны также обсудили дальнейшие поставки вооружения. Главнокомандующий ВСУ отчитался об эффективности использования РСЗО HIMARS и заверил, что полученное оружие не окажется в руках террористов.