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Залужный рассказал главному генералу США об успехах ВСУ

Новина українською →
Киев, Четверг 14 июля 2022 14:15
Залужный рассказал главному генералу США об успехах ВСУ Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли рассказал об успехах украинских военных на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.

По его словам, Россия продолжает штурмовать позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях. В частности, активные бои идут в направлениях Изюма, Славянска, Святогорска, Соледара и Северска.

"Нам удается отбивать массированные атаки противника. На Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать наши территории", - отметил Залужный.

Стороны также обсудили дальнейшие поставки вооружения. Главнокомандующий ВСУ отчитался об эффективности использования РСЗО HIMARS и заверил, что полученное оружие не окажется в руках террористов.

Напомним, в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS.

Сейчас Украина ведет переговоры с США о поставках дальнобойных ракет для данных РСЗО.

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