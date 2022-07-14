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Залужний розповів головному генералу США про успіхи ЗСУ

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Київ, Четвер 14 липня 2022 14:15
Залужний розповів головному генералу США про успіхи ЗСУ Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів про успіхи українських військових на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

За його словами, Росія продовжує штурмувати позиції ЗСУ у Луганській та Донецькій областях. Зокрема, активні бої йдуть у напрямках Ізюма, Слов'янська, Святогірська, Соледара та Сіверська.

"Нам вдається відбивати масовані атаки противника. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території", - зазначив Залужний.

Сторони також обговорили подальші поставки озброєння. Головнокомандувач ЗСУ відзвітував про ефективність використання РСЗВ HIMARS і запевнив, що отримана зброя не опиниться в руках терористів.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Зараз Україна веде переговори з США про постачання далекобійних ракет для даних РСЗВ.

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