Залужний розповів головному генералу США про успіхи ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів про успіхи українських військових на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.
За його словами, Росія продовжує штурмувати позиції ЗСУ у Луганській та Донецькій областях. Зокрема, активні бої йдуть у напрямках Ізюма, Слов'янська, Святогірська, Соледара та Сіверська.
"Нам вдається відбивати масовані атаки противника. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території", - зазначив Залужний.
Сторони також обговорили подальші поставки озброєння. Головнокомандувач ЗСУ відзвітував про ефективність використання РСЗВ HIMARS і запевнив, що отримана зброя не опиниться в руках терористів.
Нагадаємо, наприкінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Зараз Україна веде переговори з США про постачання далекобійних ракет для даних РСЗВ.
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