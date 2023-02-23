У Залужного впевнені, що стратегічна поразка Росії у війні невідворотна

Стратегічна поразка росіян у війні є невідворотною. Адже партнери, які надають допомогу Україні, мають більші ресурси ніж РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Стратегічна поразка Росії у війні проти України невідворотна. Оскільки нашу державу підтримують провідні країни світу, ресурси яких значно більші у порівнянні з Російською Федерацією значно більші", - заявив Громов.

Він зазначив, що ЗСУ виконують поставлені завдання і продовжують боротьбу.

"Ми вистоїмо і переможемо. Ми зробимо все, щоб вийти на держкордон України і зміцнити війська на стільки, щоб відбити у ворога бажання будь-коли в майбутньому зазіхати на наші землі", - додав Громов.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої. І це стане переломним моментом у війні.

Також прогнозувалося, що цей рік може стати для України буде переможним і українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

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