У Залужного уверены, что стратегическое поражение России в войне неотвратимо

Стратегическое поражение россиян в войне неотвратимо. Ведь партнеры, оказывающие помощь Украине, имеют большие ресурсы, чем РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Стратегическое поражение России в войне против Украины неотвратимо. Поскольку наше государство поддерживают ведущие страны мира, ресурсы которых значительно больше по сравнению с Российской Федерацией значительно больше", - заявил Громов.

Он отметил, что ВСУ выполняют поставленные задачи и продолжают борьбу.

"Мы выстоим и победим. Мы сделаем все, чтобы выйти на госграницу Украины и укрепить войска на столько, чтобы отбить у врага желание когда-либо в будущем посягать на наши земли", - добавил Громов.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украину с середины и до конца весны ожидают решающие бои. И это станет переломным моментом в войне.

Также прогнозировалось, что этот год может стать для Украины победным и украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

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