Залужний не виключає повторного наступу РФ: коли і куди може піти ворог

Як відзначив Залужний, України моніторить ситуацію навколо фронту й підготовки Росії до повторного наступу за допомогою партнерів.

Наразі важливим завданням для ЗСУ, є підготовка до можливого наступу Росії у лютому, аби продовжувати війну зі свіжими силами та резервами.

"Наші війська зараз всі зав'язані в боях, вони стікають кров'ю. Вони стікають кров'ю і їх витягують. Вони стікають кров'ю і тримаються виключно завдяки мужності, героїзму і вмінню командирів тримати ситуацію під контролем", - додав Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, Росія може відновити наступ в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - в січні. Водночас наступ може відбутися не на Донбасі, а в напрямку Києва з боку Білорусі. Також не виключають й південний напрямок.

"Ми зробили всі розрахунки - скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі, і так далі. Це те, на чому зараз потрібно всім сконцентруватися. Нехай пробачать мені солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися в наступному році", - зауважив Залужний.

Про усе необхідне для наших воїнів головнокомандувач планує обговорити з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.