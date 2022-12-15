UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужний не виключає повторного наступу РФ: коли і куди може піти ворог

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю для The Economist.

Як відзначив Залужний, України моніторить ситуацію навколо фронту й підготовки Росії до повторного наступу за допомогою партнерів.

Наразі важливим завданням для ЗСУ, є підготовка до можливого наступу Росії у лютому, аби продовжувати війну зі свіжими силами та резервами.

"Наші війська зараз всі зав'язані в боях, вони стікають кров'ю. Вони стікають кров'ю і їх витягують. Вони стікають кров'ю і тримаються виключно завдяки мужності, героїзму і вмінню командирів тримати ситуацію під контролем", - додав Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, Росія може відновити наступ в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - в січні. Водночас наступ може відбутися не на Донбасі, а в напрямку Києва з боку Білорусі. Також не виключають й південний напрямок.

"Ми зробили всі розрахунки - скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі, і так далі. Це те, на чому зараз потрібно всім сконцентруватися. Нехай пробачать мені солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися в наступному році", - зауважив Залужний.

Про усе необхідне для наших воїнів головнокомандувач планує обговорити з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія планує відновити свої військові спроможності до кінця січня - початку лютого.

Тим часом заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов допускає ймовірність ще однієї хвилі мобілізації в Росії напередодні спроби повторного наступу ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні