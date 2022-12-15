Залужный не исключает повторного наступления РФ: когда и куда может пойти враг

Российская Федерация может предпринять повторную попытку наступления уже в феврале. Для Украины главное удержать линию фронта и не сдавать позиции, поскольку освобождать территории для наших солдат гораздо труднее.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economist.
Как отметил Залужный, Украина мониторит ситуацию вокруг фронта и подготовки России к повторному наступлению с помощью партнеров.
Сейчас важной задачей для ВСУ, является подготовка к возможному наступлению России в феврале, чтобы продолжать войну со свежими силами и резервами.
"Наши войска сейчас все завязаны в боях, они истекают кровью. Они истекают кровью и их вытаскивают. Они истекают кровью и держатся исключительно благодаря мужеству, героизму и умению командиров держать ситуацию под контролем", - добавил Залужный.
По словам главнокомандующего ВСУ, Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе. При этом наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также не исключают и южное направление.
"Мы сделали все расчеты - сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее, и так далее. Это то, на чем сейчас нужно всем сконцентрироваться. Пусть простят меня солдаты в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более длительных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году", - заметил Залужный.
Обо всем необходимом для наших воинов главнокомандующий планирует обсудить с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн - все было так же", - заявил главнокомандующий ВСУ.
Залужный отметил, что несмотря на плохое оснащение, дополнительная живая сила России создает для ВСУ проблему. Согласно оценкам, сейчас враг имеет в резерве около 1,2-1,5 млн человек.
"Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", - отметил Залужный.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Россия планирует восстановить свои военные способности до конца января - начала февраля.
Между тем, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов допускает вероятность еще одной волны мобилизации в России накануне попытки повторного наступления врага.
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