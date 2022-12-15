Залужный не исключает повторного наступления РФ: когда и куда может пойти враг

Как отметил Залужный, Украина мониторит ситуацию вокруг фронта и подготовки России к повторному наступлению с помощью партнеров.

Сейчас важной задачей для ВСУ, является подготовка к возможному наступлению России в феврале, чтобы продолжать войну со свежими силами и резервами.

"Наши войска сейчас все завязаны в боях, они истекают кровью. Они истекают кровью и их вытаскивают. Они истекают кровью и держатся исключительно благодаря мужеству, героизму и умению командиров держать ситуацию под контролем", - добавил Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе. При этом наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также не исключают и южное направление.

"Мы сделали все расчеты - сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее, и так далее. Это то, на чем сейчас нужно всем сконцентрироваться. Пусть простят меня солдаты в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более длительных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году", - заметил Залужный.

Обо всем необходимом для наших воинов главнокомандующий планирует обсудить с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Путин приказал воевать - они воюют

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн - все было так же", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Залужный отметил, что несмотря на плохое оснащение, дополнительная живая сила России создает для ВСУ проблему. Согласно оценкам, сейчас враг имеет в резерве около 1,2-1,5 млн человек.

"Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", - отметил Залужный.