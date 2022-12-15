Є лише амбіції. Громов розповів про спробу Росії відновити наступальні спроможності

Росія розраховує відновити наступальні спроможності, однак для цього їй необхідні ресурси. Ймовірно ворог вдасться до нової хвилі мобілізації з початку року.

Як відзначив Громов, Україна не виключає, що Росія може спробувати захопити певні території. Для цього ворогу необхідні людські ресурси, які він може отримати завдяки мобілізації, а також матеріально-технічні, які він може отримати на власних складах, або ж спробувати закупити.

"Ми не виключаємо, що такий розвиток подій може бути. Буде мобілізація. Чому саме на початку року? Тому що наприкінці цього року після проведення мобілізації противник проводив заходи призову на строкову службу. Після завершення цих заходів він внесе якісь зміни в плани й буде доукомплектовуватись, формувати нові військові частини. Що це буде, як це буде, певні думки в нас є", - додав Громов.