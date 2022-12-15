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Є лише амбіції. Громов розповів про спробу Росії відновити наступальні спроможності

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Четвер 15 грудня 2022 12:48
Є лише амбіції. Громов розповів про спробу Росії відновити наступальні спроможності Фото: є лише амбіції. Громов розповів про спробу Росії відновити наступальні спроможності (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія розраховує відновити наступальні спроможності, однак для цього їй необхідні ресурси. Ймовірно ворог вдасться до нової хвилі мобілізації з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Як відзначив Громов, Україна не виключає, що Росія може спробувати захопити певні території. Для цього ворогу необхідні людські ресурси, які він може отримати завдяки мобілізації, а також матеріально-технічні, які він може отримати на власних складах, або ж спробувати закупити.

"Ми не виключаємо, що такий розвиток подій може бути. Буде мобілізація. Чому саме на початку року? Тому що наприкінці цього року після проведення мобілізації противник проводив заходи призову на строкову службу. Після завершення цих заходів він внесе якісь зміни в плани й буде доукомплектовуватись, формувати нові військові частини. Що це буде, як це буде, певні думки в нас є", - додав Громов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія планує відновити свої військові спроможності до кінця січня - початку лютого.

Також згідно з даними Генштабу, росіяни почали поповнювати бойові втрати за рахунок жінок, яких вже призивають в лави військ.

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