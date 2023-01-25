UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужний відреагував на гучний скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ

Фото: Валерій Залужний відреагував на гучний скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Наталія Кава

Слідчі мають провести ретельну перевірку звинувачень в корупції на адресу Міністерства оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За його словами, оточуючим не варто перекладати відповідальність з підлеглих на керівника (міністра оборони Олексія Резнікова - ред.), так як це значно шкодить справі. Залужний заявив, що військова система в Україні була і є непохитною, особливо в умовах війни.

Він зауважив, що від початку повномасштабного нападу росіян у української армії значно зросли потреби. Однак незважаючи на це, українські військові забезпечені амуніцією, формою та харчуванням.

Залужний заявив, що в Міноборони та Збройних силах "сповідується нульова толерантність до корупції". Саме необхідно перевіряти будь-яку інформацію про її можливі прояви.

"Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил", - написав він.

Нагадаємо, Міноборони звернулося до СБУ та почало розслідування через скандал з завищеними цінами під час закупівель для військових.

Також зазначимо, що вчора стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Окрім цього директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького звільнили з посади. Він причетний до скандалу щодо продуктових закупівель для військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниВалерій ЗалужнийМинистерство обороны РФкоррупция