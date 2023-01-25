Залужний відреагував на гучний скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ

За його словами, оточуючим не варто перекладати відповідальність з підлеглих на керівника (міністра оборони Олексія Резнікова - ред.), так як це значно шкодить справі. Залужний заявив, що військова система в Україні була і є непохитною, особливо в умовах війни.

Він зауважив, що від початку повномасштабного нападу росіян у української армії значно зросли потреби. Однак незважаючи на це, українські військові забезпечені амуніцією, формою та харчуванням.

Залужний заявив, що в Міноборони та Збройних силах "сповідується нульова толерантність до корупції". Саме необхідно перевіряти будь-яку інформацію про її можливі прояви.

"Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил", - написав він.