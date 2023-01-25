Залужный отреагировал на громкий скандал с закупкой продуктов для ВСУ

По его словам, окружающим не стоит перекладывать ответственность с подчиненных на руководителя (министра обороны Алексея Резникова – ред.), так как это значительно вредит делу. Залужный заявил, что военная система в Украине была и непоколебима, особенно в условиях войны.

Он отметил, что с начала полномасштабного нападения россиян в украинской армии значительно выросли потребности. Однако, несмотря на это, украинские военные обеспечены амуницией, формой и питанием.

Залужный заявил, что в Минобороны и Вооруженных силах "исповедуется нулевая толерантность к коррупции". Именно необходимо проверять любую информацию о ее возможных проявлениях.

"Перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных сил", - написал он.