Залужний та Міллі обговорили ситуацію на фронті після масованих обстрілів РФ

Міллі під час розмови підтвердив подальшу підтримку України у боротьбі російськими окупантами.

"Вони обговорили неспровоковане і продовження вторгнення Росії в Україну і обмінялися думками та оцінками. Голова підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Батлер.

Нагадаємо, раніше Міллі заявляв, що після звільнення Херсона відкрилося "вікно можливостей" для переговорів України з Росією.

Своєю чергою, Залужний заявив, що Україна продовжить боротися і не прийме жодних переговорів з РФ, поки окупаційні війська все ще знаходяться на її території.

Докладніше про те, що у світі говорять про переговори України з РФ, можете дізнатися у новому матеріалі РБК-Україна.

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