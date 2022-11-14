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Продовжимо боротися. Залужний відповів генералу США Міллі на заяву про переговори з РФ

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Київ, Понеділок 14 листопада 2022 21:59
Продовжимо боротися. Залужний відповів генералу США Міллі на заяву про переговори з РФ Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (golos.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна продовжить боротися і не прийме жодних переговорів з РФ, допоки окупаційні війська все ще перебувають на її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в Telegram.

За словами Залужного, він провів телефонні переговори з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі і подякував йому за допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні.

"Запевнив, що ми боротимемося, поки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть жодних переговорів, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території", - написав Залужний за підсумками переговорів.

Також він додав, що поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку та першочергові потреби наших військових.

Нагадаємо, раніше Міллі заявляв , що після звільнення Херсона відкрилося "вікно можливостей" для переговорів України з Росією.

Більш детально про те, що у світі кажуть щодо переговорів України з РФ, можете дізнатися у новому матеріалі РБК-Україна.

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