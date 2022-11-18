Залужный и Милли обсудили ситуацию на фронте после массированных атак РФ

Милли в ходе разговора подтвердил дальнейшую поддержку Украины в борьбе российскими оккупантами.

"Они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину и обменялись мнениями и оценками. Председатель подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Батлер.

Напомним, ранее Милли заявлял, что после освобождения Херсона открылось "окно возможностей" для переговоров Украины с Россией.

В свою очередь Залужный заявил, что Украина продолжит бороться и не примет никаких переговоров с РФ, пока оккупационные войска все еще находятся на ее территории.

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