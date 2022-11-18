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Залужный и Милли обсудили ситуацию на фронте после массированных атак РФ

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (golos.com.ua)
Автор: Артур Родивилов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на фронте после ракетных массированных ракетных атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя Объединенного штаба США Дэйва Батлера для CNN.

Милли в ходе разговора подтвердил дальнейшую поддержку Украины в борьбе российскими оккупантами.

"Они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину и обменялись мнениями и оценками. Председатель подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Батлер.

Напомним, ранее Милли заявлял, что после освобождения Херсона открылось "окно возможностей" для переговоров Украины с Россией.

В свою очередь Залужный заявил, что Украина продолжит бороться и не примет никаких переговоров с РФ, пока оккупационные войска все еще находятся на ее территории.

Более подробно о том, что в мире говорят о переговорах Украины с РФ, можете узнать в новом материале РБК-Украина.

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Валерий Залужный