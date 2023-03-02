Залужний провів нові переговори з Міллі: про що говорили

Під час переговорів вони обговорили неспровоковане вторгнення Росії в Україну, яке триває, і обмінялися думками та оцінками.

Міллі також підтвердив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Залужний обговорив з Міллі посилення ППО та надання винищувачів F-16 Україні.

Крім того, раніше голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол заявив, що Україна може отримати F-16 у вирішальний момент війни.

Додамо, що, за інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський передасть США список озброєнь, які необхідні для прискорення кінця війни з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.