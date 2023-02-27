ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залужний обговорив з Міллі посилення ППО та надання винищувачів F-16 Україні

Новость на русском →
Понеділок 27 лютого 2023 19:04
Залужний обговорив з Міллі посилення ППО та надання винищувачів F-16 Україні Фото: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного.

Військові обговорили постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, а також ситуацію на лінії фронту та подальші плани Сил оборони щодо звільнення наших територій.

"Актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й за рахунок надання багатоцільових бойових літаків F-16" - підкреслив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував Міллі, керівництву та народу США за послідовну підтримку України у боротьбі з російською агресією.

"Кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки - це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно переможемо", - додав Залужний.

Нагадаємо, американський конгресмен вважає, що Україна може отримати F-16 у вирішальний момент війни.

До того ж, CNN повідомляло, що президент України Володимир Зеленський надіслав США список озброєнь, які потрібні для прискорення перемоги над Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Залужний ВСУ Війна Росії проти України Сполучені Штати Америки
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"