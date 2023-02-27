Залужний обговорив з Міллі посилення ППО та надання винищувачів F-16 Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного .

Військові обговорили постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, а також ситуацію на лінії фронту та подальші плани Сил оборони щодо звільнення наших територій.

"Актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й за рахунок надання багатоцільових бойових літаків F-16" - підкреслив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував Міллі, керівництву та народу США за послідовну підтримку України у боротьбі з російською агресією.

"Кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки - це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно переможемо", - додав Залужний.

Нагадаємо, американський конгресмен вважає, що Україна може отримати F-16 у вирішальний момент війни.

До того ж, CNN повідомляло, що президент України Володимир Зеленський надіслав США список озброєнь, які потрібні для прискорення перемоги над Росією.

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