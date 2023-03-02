Залужный провел новые переговоры с Милли: о чем говорили

В ходе переговоров они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину и обменялись мнениями и оценками.

Милли также подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Залужный обсудил с Милли усиление ПВО и предоставление истребителей F-16 Украине.

Кроме того, ранее глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Украина может получить F-16 в решающий момент войны.

Добавим, что по информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский передаст США список вооружений, которые необходимы для ускорения конца войны с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.