Залужний призначив нового начальника Одеського обласного ТЦК після скандалу
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Залужного.
"На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів. Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого", - написав він.
Залужний зазначив, що Охріменко - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.
Скандал з одеським військкомом
На початку травня правоохоронці викрили начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова за підозрою у торгівлі так званими "білими квитками", які звільняють від мобілізації.
Окрім того, журналісти з'ясували, що його дружина під час повномасштабної війни купила елітний автомобіль, а родина Борисова придбала в Іспанії нерухомість.
Після цього Борисова звільнили з посади за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.
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