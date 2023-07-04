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Залужний призначив нового начальника Одеського обласного ТЦК після скандалу

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Вівторок 04 липня 2023 13:02
Залужний призначив нового начальника Одеського обласного ТЦК після скандалу Фото: Залужний призначив нового начальника Одеського обласного ТЦК після скандалу (t.me/CinCAFU)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Залужного.

"На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів. Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого", - написав він.

Залужний зазначив, що Охріменко - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.

Скандал з одеським військкомом

На початку травня правоохоронці викрили начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова за підозрою у торгівлі так званими "білими квитками", які звільняють від мобілізації.

Окрім того, журналісти з'ясували, що його дружина під час повномасштабної війни купила елітний автомобіль, а родина Борисова придбала в Іспанії нерухомість.

Після цього Борисова звільнили з посади за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

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Одеса Збройні сили України Валерій Залужний ТЦК
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