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Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК после скандала

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Вторник 04 июля 2023 13:02
Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК после скандала Фото: Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК после скандала (t.me/CinCAFU)
Автор: Елизавета Драбкина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного.

"На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров. Полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого", - написал он.

Залужный отметил, что Охрименко - боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.

Скандал с одесским военкомом

В начале мая правоохранители разоблачили начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова по подозрению в торговле так называемыми "белыми билетами", которые освобождают от мобилизации.

Кроме того, журналисты выяснили, что его жена во время полномасштабной войны купила элитный автомобиль, а семья Борисова приобрела недвижимость в Испании.

После этого Борисов был уволен с должности по решению Ставки верховного главнокомандующего.

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