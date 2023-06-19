Залужний підтвердив звільнення П'ятихаток: показав відео роботи бійців

Як зазначив головком, бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області.

Звільнення П'ятихаток

Зазначимо, що сьогодні звільнення П'ятихаток підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Згодом українські військовослужбовці показали відео зі звільнених П'ятихаток. На якому бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 2-го окремого стрілецького батальйону (2 ОСБ) повідомляють, що 18 червня вибили окупантів з П'ятихаток.

За словами військових, окупанти тікали, кидаючи техніку та боєприпаси, зброю.

Варто додати, що спочатку інформацію про втечу окупантів з П'ятихаток поширювали російські пропагандистські Телеграм-канали. Вже сьогодні деокупацію підтвердили в Міноборони та Генштабі.

Тим часом загарбники скаржаться, що такі наступальні дії українських бійців дозволять нам розширити плацдарм та розпочати просування до Василівки.

Контрнаступ ЗСУ продовжується

За інформацією Міноборони, протягом минулого тижня на південному напрямку Сили оборони проводили наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

На цей час вже підтверджено звільнення таких населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне і Пʼятихатки.

У цілому за час наступальних дій Сили оборони на півдні просунулися в глибину противника на 7 км та звільнили близько 113 км. кв.

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