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Українські військові показали відео зі звільненого села П'ятихатки

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Україна, Понеділок 19 червня 2023 09:59
Українські військові показали відео зі звільненого села П'ятихатки Фото: українські військові показали відео зі звільненого села П'ятихатки Запорізької області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали відео із села П'ятихатки Запорізької області. Його сили оборони звільнили від окупантів 18 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Сьогодні, 18 червня силами 128-ї Гірської штурмової бригади і 2-го ОСБ було вибито рашистів з населеного пункту П'ятихатки", - йдеться у відео.

За словами військових, окупанти тікали, кидаючи техніку та боєприпаси, зброю.

Звільнення П'ятихаток Запорізької області

Про звільнення села П'ятихатки Запорізької області у понеділок, 19 червня, офіційно повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено 8 населених пунктів.

Нагадаємо, що 18 червня російські війська повідомили про втрату П'ятихаток. Пізніше вони спростували цю інформацію, заявивши, що нібито відбили усі атаки. У коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що може означати так звана "плутанина" окупантів у ситуації з П'ятихатками.

Для довідки

П'ятихатки - село в Україні, у Степногірській селищній громаді Василівському районі Запорізької області.

Українські військові показали відео зі звільненого села П'ятихатки

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