Залужный подтвердил освобождение Пятихаток: показал видео работы бойцов

Как отметил главком, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области.

Освобождение Пятихаток

Отметим, что сегодня освобождение Пятихаток подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Впоследствии украинские военнослужащие показали видео из освобожденных Пятихаток. На котором 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона (2 ОСБ) сообщают, что 18 июня выбили оккупантов из Пятихаток.

По словам военных, оккупанты убегали, бросая технику и боеприпасы, оружие.

Следует добавить, что сначала информацию о бегстве оккупантов из Пятихаток распространяли российские пропагандистские Телеграмм-каналы. Уже сегодня деоккупацию подтвердили в Минобороны и Генштабе.

Между тем, захватчики жалуются, что такие наступательные действия украинских бойцов позволят нам расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке.

Она сообщила, что на прошлой неделе на южном направлении Силы обороны проводили наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Контрнаступление ВСУ продолжается

По информации Минобороны, на прошлой неделе на южном направлении Силы обороны проводили наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

К настоящему времени уже подтверждено освобождение таких населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

В общей сложности за время наступательных действий Силы обороны на юге продвинулись в глубину противника на 7 км и освободили около 113 км. кв.

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