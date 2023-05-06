Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті

"Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території", - відзначає головнокомандувач ЗСУ.

Зокрема, під час розмови Залужний подякував США за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили у Пентагоні.

"Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета - перемога України!", - додав Залужний.