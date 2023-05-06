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Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (facebook.com.vzaluznyj)
Автор: Сергей Пышкин

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ.

"В ходе телефонного разговора проинформировал об обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории", - отмечает главнокомандующий ВСУ.

В частности, во время разговора Залужный поблагодарил США за очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявили в Пентагоне.

"Договорились с генералом Милли продолжать активно взаимодействовать. Наша цель - победа Украины!", - добавил Залужный.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время прошлых переговоров 1 мая стороны также обсуждали ситуацию на фронте. Залужный рассказал Милли о ракетных ударах российской стратегической авиацией и ежедневных бомбардировках гражданских объектов управляемыми авиабомбами. Также подняли тему укомплектования наших подразделений и важности своевременного снабжения.

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Война в УкраинеСоединенные Штаты АмерикиВалерий Залужный