Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ.
"В ходе телефонного разговора проинформировал об обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории", - отмечает главнокомандующий ВСУ.
В частности, во время разговора Залужный поблагодарил США за очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявили в Пентагоне.
"Договорились с генералом Милли продолжать активно взаимодействовать. Наша цель - победа Украины!", - добавил Залужный.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время прошлых переговоров 1 мая стороны также обсуждали ситуацию на фронте. Залужный рассказал Милли о ракетных ударах российской стратегической авиацией и ежедневных бомбардировках гражданских объектов управляемыми авиабомбами. Также подняли тему укомплектования наших подразделений и важности своевременного снабжения.
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