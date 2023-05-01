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Залужний провів нові переговори з Міллі: обговорили ситуацію на фронті та постачання зброї

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Понеділок 01 травня 2023 21:45
Залужний провів нові переговори з Міллі: обговорили ситуацію на фронті та постачання зброї Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 1 травня, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ.

"Детально поінформував про обстановку на усіх ділянках фронту. Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій", - написав Залужний.

Головнокомандувач розповів Міллі про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні. Також наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

"Окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості.Дякую генералу Міллі за допомогу. Продовжуємо координувати зусилля у боротьбі з російським агресором", - додав Залужний.

Нагадаємо, остання розмова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі відбулася 2 квітня. Під час переговорів сторони приділили особливу увагу питанню постачання озброєння та боєприпасів, а також посиленню української ППО.

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