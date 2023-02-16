UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужний назвав чотири напрямки, звідки РФ вночі запускала ракети по Україні

Фото: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни вночі атакували Україну 36 ракетами різних типів. Ворог запускав ракети з Каспійського та Чорного моря, а також з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Він зазначив, що окупанти випустили по Україні 12 крилатих ракет Х-101/555, 8 крилатих ракет “Калібр”, 12 протикорабельних ракет Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31 та одну протикорабельну ракету "Онікс".

Для пусків росіяни використали літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря. Також ракети запускали з Чорного моря.

Крім того, РФ використала літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя.

Сили ППО збили 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області захисники вночі знищили 5 ракет ворога, ще одну у Запорізькій області. Одна російська ракета розірвалася у повітрі.

На півдні сили ППО збили 8 ракет. З них 6 - над Миколаївською областю, 2 - над Херсонською.

Вночі зафіксовані влучання у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, а також на півночі та заході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетиракетный ударВалерій ЗалужнийВійна в Україні