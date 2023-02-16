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У Дніпропетровській області сили ППО збили 5 ракет, ще одну - у Запорізькій

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Дніпро, Четвер 16 лютого 2023 08:53
У Дніпропетровській області сили ППО збили 5 ракет, ще одну - у Запорізькій Фото: ППО збила 5 ракет у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю 5 ракет. Ще одну - у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської облради Миколу Лукашука в Telegram.

"Силами нашої ППО в зоні відповідальності ПвК "Схід" вночі було збито шість ворожих ракет. П'ять із них - над Дніпропетровською областю. Одну ракету, яка летіла до нас, збили над Запорізькою областю", - повідомив він.

За його словами, ще одна російська ракета розірвалася у повітрі.

Водночас секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначає, що у Запорізькій області "прильотів" не було. Звуки вибухів, які чули в регіоні - це робота сил ППО.

Нагадаємо, Росія сьогодні вночі випустила по Україні 32 ракети, з яких половину збили українські захисники.

На півдні сили ППО збили 8 ракет. З них 6 - над Миколаївською областю, 2 - над Херсонською.

Крім того, зафіксовані влучання у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, а також на півночі та заході.

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