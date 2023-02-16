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Залужный назвал четыре направления, откуда РФ ночью запускала ракеты по Украине

Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне ночью атаковали Украину 36 ракетами разных типов. Враг запускал ракеты из Каспийского и Черного моря, а также с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Он отметил, что оккупанты выпустили по Украине 12 крылатых ракет Х-101/555, 8 крылатых ракет "Калибр", 12 противокорабельных ракет Х-22, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31 и одну противокорабельную ракету "Оникс".

Для пусков россияне использовали самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95мс из района Курска и акватории Каспийского моря. Также ракеты запускали из Черного моря.

Кроме того, РФ использовала самолеты тактической авиации Су-35 из района временно оккупированного Мелитополя.

Силы ПВО сбили 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты.

Напомним, в Днепропетровской области защитники ночью уничтожили пять ракет врага, еще одну в Запорожской области. Одна российская ракета разорвалась в воздухе.

На юге силы ПВО сбили 8 ракет. Из них 6 - над Николаевской областью, 2 - над Херсонской.

Ночью зафиксированы попадания в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на севере и западе.

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