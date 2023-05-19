ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залужний і Міллі обговорили збиття російських "Кинжалів" за допомогою Patriot

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 19 травня 2023 20:37
Залужний і Міллі обговорили збиття російських "Кинжалів" за допомогою Patriot Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Під час розмови військові обговорили обстановку на основних напрямках фронту в Україні.

Окрім цього Залужний розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал".

"Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба", - пише Залужний.

За його словами, було обговорено необхідность постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів для українських військових.

Атака ракетами "Кинжал"

Раніше повідомлялось, що українські військові могли вперше збити ракету "Кинджал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Пізніше цю інформацію підтвердили у Повітряних силах.

Також в ніч на 16 травня росіяни знову атакували Україну "Кинжалами". Тоді сили ППО збили усі шість ворожих ракет цього типу.

Заяви росіян про "знищення" Patriot

Нагадаємо, 16 травня в Міноборони РФ заявили, що нібито ракетою "Кинджал" знищили систему Patriot у Києві. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію, пояснивши, що одна ракета не може цього зробити.

Проте у Пентагоні зазначили, що ЗРК Patriot все ж був пошкоджений внаслідок ракетної атаки. Систему ППО швидко полагодили і відновили її роботу.

Детальніше про те, чому росіяни полюють за Patriot і як змінили цілі обстрілів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів