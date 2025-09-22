Залучення нових країн і не тільки: які очікування від саміту "Кримської платформи"

За її словами, очікується на приєднання нових країн, які раніше не брали участі у "Кримській платформі", але наразі точного списку ще немає.

Щодо можливого долучення нових країн - певною мірою це також пов’язано з тим, що цьогоріч "Кримська платформа" відбудеться не в Україні.

Також у представництві зауважили, що ключовим акцентом на цьому саміті стане "затвердження спільних цінностей свободи, суверенітету та міжнародного права".

Як зазначається, Крим постає не тільки як невіддільна частина України, а і як "щит світової безпеки" - простір, від якого залежить стабільність усього цивілізованого світу. Його деокупація означатиме відновлення поваги до Статуту ООН та стане доказом здатності міжнародної спільноти протистояти агресії, зазначила Куришко.