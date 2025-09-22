RU

Привлечение новых стран и не только: какие ожидания от саммита "Крымской платформы"

Фото: предыдущий саммит "Крымской платформы" (flickr com)
Автор: РБК-Украина

На Пятом саммите "Крымской платформы", который состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 24 сентября, примут участие 50 стран и международных организаций.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму Ольга Куришко.

По ее словам, ожидается присоединение новых стран, которые ранее не участвовали в "Крымской платформе", но пока точного списка еще нет.

Относительно возможного присоединения новых стран - в определенной степени это также связано с тем, что в этом году "Крымская платформа" пройдет не в Украине.

Также в представительстве отметили, что ключевым акцентом на этом саммите станет "утверждение общих ценностей свободы, суверенитета и международного права".

Как отмечается, Крым предстает не только как неотъемлемая часть Украины, но и как "щит мировой безопасности" - пространство, от которого зависит стабильность всего цивилизованного мира. Его деоккупация будет означать восстановление уважения к Уставу ООН и станет доказательством способности международного сообщества противостоять агрессии, отметила Куришко.

"Крымская платформа"

"Крымская платформа" - это дипломатическая инициатива, основанная Украиной пять лет назад. В 2020 году, находясь на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Владимир Зеленский призвал страны-участницы присоединиться к созданию такой платформы, которая будет действовать постоянно, до восстановления суверенитета Украины над Крымом.

Генассамблея ООН

Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке и продлится с 23 по 29 сентября. Ее возглавит бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Украинскую делегацию на Генассамблее возглавит президент Зеленский.

Отметим, в рамках визита Зеленского в США запланирована также его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Подробнее об ожиданиях от поездки Зеленского в США - читайте в материале РБК-Украина.

