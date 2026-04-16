Залпи балістики, пожежі та загибла дитина: що відомо про наслідки обстрілу Києва

Ворог атакував вночі Київ балістикою - відомо про пожежі в житлових будинках, постраждалих, серед яких медики, та попередньо - загиблу 12-річну дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи голови МВА Києва Тимура Ткаченка та мера Віталія Кличка.
Про швидкісні цілі на столицю стало відомо після першої ночі, після чого в місті неодноразово прогриміли вибухи. Відомо про пошкодження, пожежі та постраждалих одразу в кількох районах.
Близько третьої ночі в Шевченківський район виїхала бригада швидкої допомоги. Поки більше інформації не надходило.
Відомо про пошкодження - внаслідок атаки РФ сталася пожежа в житловому будинку на першому поверсі. Також у Подільському районі уламки ракети влучили в шостий поверх 16-поверхового будинку, там пожежі немає.
Ще було зафіксовано влучання в нежитлову будівлю і падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них - пожежа.
За попередньою інформацією, загинула 12-річна дитина, декілька людей постраждали. Наразі медики надають допомогу пораненим.
В Оболонському районі велика пожежа в нежитловій забудові на місці падіння уламків ракети. Палають також автівки. Відомо про четверо поранених медиків, які виїхали на виклик.
Загалом у столиці станом на 3:30 відомо про 7 постраждалих
Оновлено о 3:49
В столиці уже відомо про 10 поранених внаслідок атаки РФ, повідомлення до медиків продовжують надходити.
У Подільскому районі рятувальники витягнули з-під завалів матір та дитину. Наразі з ними працюють лікарі.
Оновлено о 4:06
Кількість постраждалих у столиці зросла до 13 осіб
Оновлено о 4:15
За інформацією Кличка, внаслідок атаки ворога на столицю загинули двоє людей - 12-річний хлопчик та 35-річна жінка.
Постраждали 10 мешканців міста. Медики госпіталізували 6 постраждалих. Іншим - надали допомогу на місці та амбулаторно. Бригади продовжують працювати на місцях викликів.
Нагадаємо, у Києві після другої ночі 16 квітня пролунали вибухи - місто атакували балістичні ракети РФ.
Ще протягом доби РФ атакувала Дніпро та Харків.