Залпы баллистики, пожары и погибший ребенок: что известно о последствиях обстрела Киева

О скоростных целях на столицу стало известно после часа ночи, после чего в городе неоднократно прогремели взрывы. Известно о повреждениях, пожарах и пострадавших сразу в нескольких районах.

Шевченковский район

Около трех ночи в Шевченковский район выехала бригада скорой помощи. Пока больше информации не поступало.

Подольский район

Известно о повреждениях - в результате атаки РФ произошел пожар в жилом доме на первом этаже. Также в Подольском районе обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного дома, там пожара нет.

Еще было зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков на нескольких локациях. На одной из них - пожар.

По предварительной информации, погиб 12-летний ребенок, несколько человек пострадали. Сейчас медики оказывают помощь раненым.

Оболонский район

В Оболонском районе большой пожар в нежилой застройке на месте падения обломков ракеты. Пылают также автомобили. Известно о четырех раненых медиках, которые выехали на вызов.

Всего в столице по состоянию на 3:30 известно о 7 пострадавших

Обновлено в 3:49

В столице уже известно о 10 раненых в результате атаки РФ, сообщения к медикам продолжают поступать.

В Подольском районе спасатели вытащили из-под завалов мать и ребенка. Пока с ними работают врачи.

Обновлено в 4:06

Число пострадавших в столице возросло до 13 человек

Обновлено в 4:15

По информации Кличко, в результате атаки врага на столицу погибли два человека - 12-летний мальчик и 35-летняя женщина.

Пострадали 10 человек. Медики госпитализировали 6 пострадавших. Другим - оказали помощь на месте и амбулаторно. Бригады продолжают работу на местах вызовов.