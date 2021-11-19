Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу

Риски дефицита и угля, и газа в Украине в зимний период остаются достаточно высокими. Ситуация может усугубиться возможным сокращением или даже прекращением транзита российского газа. И такой сценарий, учитывая агрессивное и непрогнозируемое поведение РФ, не представляется вовсе уж маловероятным.

Россия, снизив транзит газа в начале ноября почти до половины контрактного объема, к середине месяца вышла на плановый уровень – 109 млн кубометров в сутки. Если снова не будет резкого сокращения, то по итогу года возможно даже превышение годовой прокачки, предусмотренной контрактом с "Газпромом" с условием "качай или плати". И в таком случае транзит через Украину в Европу может быть на уровне приблизительно до 42 млрд вместо контрактных 40 млрд кубометров.

Как будут обстоять дела с транзитом с начала следующего года – прогнозировать сложно. Пока "Газпром" не планирует увеличивать поставки через Украину ни до конца года, ни в начале следующего, сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Максимальный объем планируемого для транзита составляет 109 млн в сутки (40 млрд м3 в год). Все громкие заявления об увеличении поставок в ЕС пока не отражаются в реальных действиях Газпрома", – заявил он.

СП-2 могут запустить раньше

Вероятность запуска "Северного потока-2" раньше весны остается довольно высокой. И если так случится, объем транзита через Украину может сократиться существенно. Сейчас немецкий регулятор Bundesnetzagentur (BNetzA) проводит сертификацию оператора газопровода – компании Nord Stream 2 AG. По графику она завершится 8 января. Затем в течение двух месяцев Еврокомиссия должна подтвердить процедуру.

Но 16 ноября сертификацию приостановили. Регулятор потребовал создать дочернюю компанию для немецкой части газопровода. Решение вызвало скачок цены газа в Европе – стоимость топлива снова превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.

В России отреагировали достаточно оперативно, заявив, что выполнят требование BNetzA. "Будет создаваться новая компания, чтобы требования выполнить", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По информации источников РБК-Украины в дипломатических кругах, для выполнения условия регулятора может быть создана новая немецкая компания для управления 12-мильной морской частью газопровода. "В таком случае будет считаться, что условия для сертификации по Третьему энергопакету выполнены", – сказал собеседник.

В этом случае, отметил он, сертификация будет отвечать букве, но не духу Третьего энергопакета. Эта ситуация может привести к введению санкций со стороны США, поскольку нарушит договоренности Вашингтона и Берлина. Вероятность такого "трюка" обсуждалась достаточно давно, в том числе и в переговорах между США и Германией. Это подтвердил в интервью РБК-Украина старший советник Госдепа США Амос Хохштайн, назвав такой вариант "уловкой".

В Украине также усматривают попытку той стороны схитрить при сертификации оператора. "Для этого швейцарская Nord Stream 2 AG создаст немецкую дочку, которая, в свою очередь, будет пытаться получить статус независимого оператора. Следующая задача для BNetzA – определить, будет ли эта дочерняя компания соответствовать немецкому и европейскому законодательству", – разъяснил Макогон.

Если такая "уловка" сработает, то не исключено, что Россия будет просить ускорить сертификацию для разрешения газового кризиса в Европе. Если регулятор на это согласится, то сроки запуска СП-2 могут ужать. И тогда есть риск, что газопровод сможет заработать фактически в разгар отопительного сезона.

Пока Германия, приостановив процедуру сертификации, действует в рамках европейских правил, отметила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Но подчеркнула, что Берлин обещал строго соблюдать эти правила в течение всего процесса.

О том, что СП-2 стоит запустить как можно раньше, уже заговорили и в Европе. Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зедер сделал заявление об этом в начале ноября. "Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод "Северный поток-2", чтобы привести в порядок цены на газ. Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой", – заявил он.

Чем рискует Украина: кому не хватит газа

Если события будут развиваться по сценарию, когда СП-2 запустят раньше, то в Украине могут возникнуть проблемы с обеспечением газом восточных регионов. До сих пор в зимний период для восточной части страны газ отбирался по системе замещения. То есть использовался газ из транзитного потока, а на выходе транзитного газа в Европу отобранный объем компенсировался газом, поднятым из хранилищ.

Без транзита или при существенном сокращении его объема замещение газа будет невозможно. "Нам будет недоступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину", – заявили в Операторе ГТС. Компания будет вынуждена изменить режим работы ГТС с транзитного на обслуживание исключительно внутренних маршрутов.

В ОГТСУ уже предупредили, что без транзита может быть прекращена подача газа нескольким приграничным населенным пунктам на границе с Молдовой и Россией. Это может произойти из-за технических особенностей присоединения к системе.

"Проблема в том, что газ в них поступает через территорию Молдовы (Могилев-Подольский, Винницкая обл.) или через газопроводы-отводы, к которым подключены на территории Российской Федерации (г. Волчанск, Харьковская обл., с. Воеводское и пгт. Троицкое (Луганская обл.). Есть риски для части пограничных потребителей в Одесской области, которые получают газ с территории Молдовы", – уточнили в компании.

О возникновении проблем с газом при отсутствии транзита упоминалось в отчете правительства за 2019 год. Однако до сих пор никто ничего не сделал для того, чтобы ликвидировать такие риски. По информации издания, сейчас в оперативном порядке правительство с местными властями прорабатывает механизм обеспечения газом населенных пунктов востока страны.

В городах на границе с Молдовой проблем не будет, отметил в комментарии РБК-Украины Сергей Макогон.

"Только Могилев-Подольский и ряд сел на юге Одесской области (участок Орловка-Каушаны) присоединены к газовым сетям Республики Молдова. Но ряд их сел присоединены к украинским газовым сетям. Поэтому мы зависим друг от друга. И уже более года нет транзита в сторону Орловки, и никаких проблем с поставками газа в эти населенные пункты нет", – заявил Макогон.

Что касается Могилев-Подольского, то, по его словам, готовится проект для прокладки нового газопровода. Компания предложит его НКРЭКУ для включения в инвестиционную программу Оператора ГТС. "Затрудняюсь ответить, почему "Укртрансгаз" не строил такой газопровод до 2020 года", – добавил он.

Для поставок газа в другие регионы, прежде всего речь о центре и востоке страны, ГТС нужно будет перевести в реверсный режим работы. Так уже делали в 2009 году после прекращения РФ транзитных поставок газа. В ОГТСУ говорят, что это можно будет сделать при достаточном объеме газа.

"Мы уже успешно проходили периоды без транзита в 2006 и 2009 годах, извлекли все необходимые уроки и подготовили нашу систему к работе в реверсном режиме. При достаточных объемах газа в ПХГ и импорта я не вижу значительных рисков", – уверен Сергей Макогон.

Но эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, который в 2009 году работал в "Нафтогазе", считает, что сейчас это будет сделать сложнее, чем 12 лет назад.

"С тем уровнем заполненности хранилищ, который есть сегодня, сделать оперативный разворот системы как в 2009 году не получится. Да и сама система с того времени немного поизносилась. Вытянут ли это компрессорные станции, большой вопрос", – сказал он РБК-Украина.

Газа сейчас действительно не много. В хранилищах, по данным на 17 ноября, находится почти 17 млрд кубометров газа. Столько же было в ПХГ и в 2009 году, но не в ноябре, а в начале января, когда "Газпром" прекратил поставки и потребовалось в срочном порядке переводить работу ГТС в реверсный режим.

К тому же НАК пока практически не импортирует газ из-за высокой цены, ожидая снижения стоимости, прежде чем активизировать закупки. Но по прогнозам, озвученным недавно заместителем министра энергетики Максимом Немчиновым, в январе и феврале цена импортного газа не снизится, а сохранится на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров.

В правительстве не комментируют возможные варианты развития событий. Но, по информации РБК-Украина, уже подготовлен план действий и прорабатываются минимум три варианта изменения работы ГТС на случай различного уровня сокращения транзита, вплоть до минимального. Детали плана пока не разглашаются.

Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска "Северного потока-2", как бы того не хотелось Украине, веских основания пока нет.