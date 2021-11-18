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Германия выполняет соглашение с США по "Северному потоку-2", - Квин

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 19:24
Германия выполняет соглашение с США по "Северному потоку-2", - Квин Фото: Кристина Квин, временно поверенная в делах США в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Германия выполняет взятые на себя обязательства по "Северному потоку-2", прописанные в американо-германском соглашении. Его немецкий канцлер Ангела Меркель и президента США Джо Байден заключили этим летом.

Об этом сообщила журналистам временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Германия сказала, что она строго будет придерживаться регуляторных требований ЕС (в отношении "Северного потока-2",- ред.)", - сказала Квин.

Она добавила, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации газопровода до приведения к нормам законодательства ЕС, США рассматривают как выполнение Германией своих обязательств по соглашению.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили о договоренности по достройке газопровода "Северный поток-2.

Отметим, 16 ноября немецкий регулятор BNetzA принял решение приостановить процесс сертификации "Северного потока-2".

Как сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, "Газпром" может попытаться обойти требования законодательства ЕС для запуска "Северного потока-2".

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Соединенные Штаты Америки Германия Северный поток-2
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