Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи

Ризики дефіциту і вугілля, і газу в Україні в зимовий період залишаються досить високими. Ситуація може посилитися можливим скороченням або навіть припиненням транзиту російського газу. І такий сценарій, враховуючи агресивну і непрогнозовану поведінку РФ, не представляється зовсім вже малоймовірним.

Росія, знизивши транзит газу на початку листопада майже до половини контрактного обсягу, до середини місяця вийшла на плановий рівень – 109 млн кубометрів на добу. Якщо знову не буде різкого скорочення, то за підсумком року можливе навіть перевищення річного прокачування, передбаченого контрактом з "Газпромом" з умовою "качай або плати". І в такому випадку транзит через Україну до Європи може бути на рівні приблизно до 42 млрд замість контрактних 40 млрд кубометрів.

Як будуть йти справи з транзитом з початку наступного року - прогнозувати складно. Поки "Газпром" не планує збільшувати поставки через Україну ні до кінця року, ні на початку наступного, повідомив глава Оператора ГТС Сергій Макогон.

"Максимальний обсяг планованого для транзиту становить 109 млн на добу (40 млрд м3 на рік). Всі гучні заяви про збільшення поставок в ЄС поки не відображаються в реальних діях Газпрому", - заявив він.

ПП-2 можуть запустити раніше

Імовірність запуску "Північного потоку-2" раніше весни залишається досить високою. І якщо так трапиться, обсяг транзиту через Україну може скоротитися істотно. Зараз німецький регулятор Bundesnetzagentur (BNetzA) проводить сертифікацію оператора газопроводу – компанії Nord Stream 2 AG. За графіком вона завершиться 8 січня. Потім протягом двох місяців Єврокомісія повинна підтвердити процедуру.

Але 16 листопада сертифікацію призупинили. Регулятор зажадав створити дочірню компанію для німецької частини газопроводу. Рішення викликало стрибок ціни газу в Європі - вартість палива знову перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів.

У Росії відреагували досить оперативно, заявивши, що виконають вимогу BNetzA. "Буде створюватися нова компанія, щоб вимоги виконати", – сказав прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

За інформацією джерел РБК-України в дипломатичних колах, для виконання умови регулятора може бути створена нова німецька компанія для управління 12-мильною морською частиною газопроводу. "У такому випадку буде вважатися, що умови для сертифікації по Третьому енергопакету виконані", - сказав співрозмовник.

У цьому випадку, зазначив він, сертифікація відповідатиме букві, але не духу Третього енергопакету. Ця ситуація може призвести до введення санкцій з боку США, оскільки порушить домовленості Вашингтона і Берліна. Імовірність такого "трюку" обговорювалася досить давно, в тому числі і в переговорах між США і Німеччиною. Це підтвердив в інтерв'ю РБК-Україна старший радник Держдепу США Амос Хохштайн, назвавши такий варіант "вивертом".

В Україні також вбачають спробу тієї сторони схитрувати при сертифікації оператора. "Для цього Швейцарська Nord Stream 2 AG створить німецьку дочку, яка, в свою чергу, буде намагатися отримати статус незалежного оператора. Наступне завдання для BNetzA-визначити, чи буде ця дочірня компанія відповідати німецькому та європейському законодавству", - роз'яснив Макогон.

Якщо така "виверт" спрацює, то не виключено, що Росія буде просити прискорити сертифікацію для вирішення газової кризи в Європі. Якщо регулятор на це погодиться, то терміни запуску ПП-2 можуть стиснути. І тоді є ризик, що газопровід зможе запрацювати фактично в розпал опалювального сезону.

Поки Німеччина, призупинивши процедуру сертифікації, діє в рамках європейських правил, зазначила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Але підкреслила, що Берлін обіцяв суворо дотримуватися цих правил протягом усього процесу.

Про те, що ПП-2 варто запустити якомога раніше, вже заговорили і в Європі. Прем'єр німецької землі Баварія Маркус Зедер зробив заяву про це на початку листопада. "Необхідна розумна стратегія забезпечення енергопостачання. Для цього доцільно незабаром запустити трубопровід "Північний потік-2", щоб привести в порядок ціни на газ. Ми не можемо, не роблячи ніяких дій, спостерігати за тим, як вартість підвищується перед холодною зимою", – заявив він.

Чим ризикує Україна: кому не вистачить газу

Якщо події будуть розвиватися за сценарієм, коли ПП-2 запустять раніше, то в Україні можуть виникнути проблеми із забезпеченням газом східних регіонів. Досі в зимовий період для східної частини газ відбирався за системою заміщення. Тобто використовувався газ з транзитного потоку, а на виході транзитного газу в Європу відібраний обсяг компенсувався газом, піднятим зі сховищ.

Без транзиту або при істотному скороченні його обсягу заміщення газу буде неможливо. "Нам буде недоступний віртуальний реверс, який цього року забезпечив майже 90% імпорту газу в Україну", – заявили в операторі ГТС. Компанія буде змушена змінити режим роботи ГТС з транзитного на обслуговування виключно внутрішніх маршрутів.

В ОГТСУ вже попередили, що без транзиту може бути припинена подача газу кільком прикордонним населеним пунктам на кордоні з Молдовою і Росією. Це може статися через технічні особливості приєднання до системи.

"Проблема в тому, що газ в них надходить через територію Молдови (Могилів-Подільський, Вінницька обл.) або через газопроводи-відводи, до яких підключені на території Російської Федерації (М. Вовчанськ, Харківська обл., с. Воєводське та смт. Троїцьке (Луганська обл.). Є ризики для частини прикордонних споживачів в Одеській області, які отримують газ з території Молдови", – уточнили в компанії.

Про виникнення проблем з газом при відсутності транзиту згадувалося у звіті уряду за 2019 рік. Однак досі ніхто нічого не зробив для того, щоб ліквідувати такі ризики. За інформацією видання, зараз в оперативному порядку уряд з місцевою владою опрацьовує механізм забезпечення газом населених пунктів сходу країни.

У містах на кордоні з Молдовою проблем не буде, зазначив у коментарі РБК-України Сергій Макогон.

"Тільки Могилів-Подільський і ряд сіл на півдні Одеської області (ділянка Орлівка-Каушани) приєднані до газових мереж Республіки Молдова. Але ряд їхніх сіл приєднані до українських газових мереж. Тому ми залежимо один від одного. І вже більше року немає транзиту в бік Орлівки, і ніяких проблем з поставками газу в ці населені пункти немає", – заявив Макогон.

Що стосується Могилів-Подільського, то, за його словами, готується проект для прокладки нового газопроводу. Компанія запропонує його НКРЕКП для включення в інвестиційну програму Оператора ГТС. "Важко відповісти, чому "Укртрансгаз" не будував такий газопровід до 2020 року", – додав він.

Для поставок газу в інші регіони, перш за все мова про центр і схід країни, ГТС потрібно буде перевести в реверсний режим роботи. Так вже робили в 2009 році після припинення РФ транзитних поставок газу. В ОГТСУ кажуть, що це можна буде зробити при достатньому обсязі газу.

"Ми вже успішно проходили періоди без транзиту в 2006 і 2009 роках, витягли всі необхідні уроки і підготували нашу систему до роботи в реверсному режимі. При достатніх обсягах газу в ПСГ та імпорту я не бачу значних ризиків", – упевнений Сергій Макогон.

Але експерт з енергетичних питань Валентин Землянський, який у 2009 році працював у "Нафтогазі", вважає, що зараз це буде зробити складніше, ніж 12 років тому.

"З тим рівнем заповненості сховищ, який є сьогодні, зробити оперативний розворот системи як в 2009 році не вийде. Та й сама система з того часу трохи зносилась. Чи витягнуть це компресорні станції, велике питання", - сказав він РБК-Україна.

Газу зараз дійсно не багато. У сховищах, за даними на 17 листопада, знаходиться майже 17 млрд кубометрів газу. Стільки ж було в ПСГ і в 2009 році, але не в листопаді, а на початку січня, коли "Газпром" припинив поставки і треба було в терміновому порядку переводити роботу ГТС в реверсний режим.

До того ж НАК поки практично не імпортує газ через високу ціну, чекаючи зниження вартості, перш ніж активізувати закупівлі. Але за прогнозами, озвученими нещодавно заступником міністра енергетики Максимом Немчиновим, в січні і лютому ціна імпортного газу не знизиться, а збережеться на рівні 1000 доларів за тисячу кубометрів.

В уряді не коментують можливі варіанти розвитку подій. Але, за інформацією РБК-Україна, вже підготовлений план дій і опрацьовуються мінімум три варіанти зміни роботи ГТС на випадок різного рівня скорочення транзиту, аж до мінімального. Деталі плану поки не розголошуються.

Проблеми із забезпеченням газом взимку дійсно можуть виникнути. І ступінь їх складності буде залежати від погодних умов і обсягів імпорту. Поки прогнози по обох напрямках невтішні. Зиму очікують холодну, а сподіватися на зниження цін на газ в Європі без запуску "Північного потоку-2", Як би того не хотілося Україні, вагомих підстави поки немає.